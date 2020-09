Dia do Bom Jesus é comemorado com missa virtual e bênção de carros, veja vídeo - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O dia de Bom Jesus, padroeiro de Ivaiporã comemorado na quinta-feira (06), este ano por conta da pandemia do coronavírus foi celebrado com missa solene na Paróquia Bom Jesus, pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, sem a presença dos fiéis, com transmissão pelas redes sociais e teve ainda a bênção dos carros e entrega da eucaristia drive-thru.

A bênção é uma tradição de mais de 50 anos na cidade. Embora o dia de São Cristóvão seja no dia 25 de julho, pela proximidade das datas, acontece também junto com as celebrações.