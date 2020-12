Criança de 7 anos fica ferida em acidente envolvendo três carros - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar registrou na manhã desta terça-feira (1), um acidente no cruzamento da Avenida Paraná com Rua Rio Claro, em Ivaiporã. A colisão envolveu um Prisma, um Corola e um Peugeot.

De acordo com informações, uma criança, de 7 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe de socorristas da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), liberada no local.

Conforme o vídeo gravado pelas câmeras de segurança da rua, o motorista de um dos carros fura a preferencial e acaba batendo em outros dois veículos.

Assista ao vídeo:

