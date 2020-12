Covid- 19: Ivaiporã tem mais 12 diagnósticos positivos e vai a 925 casos confirmados - TNOnline

Continua após publicidade

Ivaiporã tem 12 casos confirmados de Covid-19 nesta quarta-feira (2). As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico do Departamento Municipal de Saúde. Os novos casos foram através de exames PCR analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Com mais esses casos, Ivaiporã chega a 925 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, 848 pacientes se recuperaram e 20 pessoas foram a óbito em consequência de agravamento da Covid-19.

No momento, 57 pacientes encontram-se com o vírus ativos, desses seis internados em unidade hospitalar. Outras 101 pessoas com sintomas suspeito de coronavírus aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

Foto por Reprodução