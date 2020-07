CMDR de Ivaiporã debate fortalecimento da agricultura

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) de Ivaiporã e o Departamento Municipal de Agricultura se reuniram com o prefeito Miguel Amaral e presidentes das Associações de Produtores Rurais para tratar sobre o fortalecimento da agricultura.

Na ocasião, José Américo Sasso assumiu a presidência do CMDR com o desafio de dar continuidade ao trabalho em prol do agronegócio.

A liberação dos tratores usados em comodato pelas Associações de Produtores Rurais para ser utilizados pela Prefeitura de Ivaiporã também foi debatida. O diretor do Departamento Municipal de Agricultura, Lourival Góes, disse que o objetivo é atender os produtores rurais em caso de necessidade.

Convidado pelo CMDR e Departamento Municipal de Agricultura o farmacêutico bioquímico da Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã, Fabiano Ricardo da Silva, explicou o que é a pandemia do coronavírus (Covid-19), formas de transmissão e tratamento, e como é feito o controle de casos em Ivaiporã. Além disso, Fabiano Silva orientou os produtores rurais a manter o distanciamento social, usar máscara e álcool 70%.

No final da reunião, Miguel Amaral e o diretor do Departamento Municipal de Viação, Elizeu Magri, apresentaram 2 maquinários. Trata-se de 1 rolo compactador e 1 escavadeira hidráulica. Na próxima semana, a Prefeitura deve receber 2 caminhões truck e 1 vibroacabadora para asfalto.

A Prefeitura de Ivaiporã investe cerca de R$2 milhões na aquisição dos maquinários por meio de financiamento subsidiado com o Banco do Brasil.