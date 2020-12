Boletim registra 10 novos casos de coronavírus em Ivaiporã - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento de Saúde de Ivaiporã informou neste domingo (6), 10 novos casos do coronavírus.

As confirmações foram feitas por exames PCR, que foram analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen PR).

Ivaiporã soma 943 casos positivos desde o início da pandemia. Do total de infectados, 859 pacientes se recuperaram e houve 21 mortes em decorrência da Covid-19.

No momento, as pessoas com o vírus ativo confirmado são 63. Desses, 61 em isolamento domiciliar e dois internados.

Há outros 56 pacientes com suspeita da doença que aguardam resultados do Lacen.