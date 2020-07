Após prorrogação, parcela única do IPTU em Ivaiporã vence no dia 17

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Vence no próximo dia 17 o prazo para os contribuintes que optarem pelo pagamento do IPTU 2020 em cota única e receberem desconto de 10%, é também o vencimento da primeira parcela para quem optar pagar o imposto sem o desconto e em até seis vezes. No dia 24 de junho, o desconto para pagamento à vista será de 5 %.

O primeiro prazo era para 15 de abril, mas devido à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19) e o fechamento de vários estabelecimentos por causa da quarentena a data foi prorrogada para junho.

Conforme a Secretaria de Planejamento, os carnês estão sendo entregues no Setor de Tributação da Prefeitura, mas o contribuinte pode ter acesso e imprimir o boleto no site da prefeitura (http://www.ivaipora.pr.gov.br).

A orientação é para que os contribuintes utilizem os canais digitais para atendimento e tirar dúvidas. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (43) 3472-4600.

Pagamento com desconto

17/06/2020 - Parcela única à vista com 10 % de desconto

24/06/2020 – Parcela única à vista com 5 % de desconto

Pagamento parcelado sem desconto

17/06/2020 – 1ª parcela

15/07/2020 – 2ª parcela

17/08/2020 – 3ª parcela

15/09/2020 – 4ª parcela

15/10/2020 – 5ª parcela

16/11/2020 – 6ª parcela