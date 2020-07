Após brigar com esposa homem atinge bebê com tijolada, em Ivaiporã

Continua após publicidade

Um homem foi preso na tarde de domingo (14), em Ivaiporã, após brigar com a convivente e atingir o filho com uma pedrada. O caso foi na Rua Martin Afonso de Souza na Vila João XXIII. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Acionados via COPOM, a equipe de plantão foi ao local e encontrou a vítima em prantos com a criança de 1 ano e 7 meses no colo, ambos estavam ensanguentados. O bebê com um corte na cabeça e um edema na testa, a mãe com escoriações pelo corpo.

Várias pessoas que estavam próximo ao local indicaram a direção onde o autor se evadiu. Os policiais correram na direção indicada e encontraram o acusado que confessou ter jogado um tijolo contra à convivente, contudo, acertou na cabeça do seu filho.

O autor foi conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.