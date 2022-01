Ivaiporã volta a celebrar a caminhada dos Três Reis Magos

Da Redação

Os foliões da Companhia de Reis Ireno Custódio Teixeira, de Ivaiporã, reencontraram a caminhada das festas de Santos Reis. Neste ano, voltou a ser feita de forma presencial pela primeira vez depois da pandemia da Covid-19. Segundo os organizadores, estão sendo seguidos protocolos de segurança para proteger a saúde de todos os participantes durante as visitas.

continua após publicidade .

A Folia dos Santos Reis, festa religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo e o momento quando os Três Reis Magos foram visitá-lo, é a maior tradição da cultura de Ivaiporã.

Mesmo antes de o município obter a emancipação política e administrative, o que ocorreu em 1961, a Companhia de Reis Ireno Custódio Teixeira já percorria as ruas da cidade relembrando a caminhada dos Santos Reis.

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira (3), após percorrer várias propriedades rurais, a parada para o almoço foi no Recanto do Vanuza, na localidade de Severiano, no distrito de Jacutinga.

A sub-gerente da companhia, Laiza Teixeira, falou da alegria e da emoção de voltar a festejar os Três Reis: Baltazar, Gaspar e Melchior. “É uma emoção muito grande. Depois do último ano difícil que não pudemos sair, acredito que todos foliões estão muito felizes e muito animados e com bastante energia para fazer a folia deste ano”.

Uma das características da Companhia é a grande participação de foliões de diversas cidades do Paraná e também de outros estados. “Este ano a folia está completando 63 anos de tradição aqui em Ivaiporã. Infelizmente por causa da pandemia, no ano passado não pudemos sair, mas fizemos orações de longe, cada um na sua casa. Agora, graças a Deus, com todo mundo vacinado, estamos respeitando os protocolos, todos usando máscaras, álcool gel e está sendo muito bom”, comenta. Neste ano a Folia de Reis em Ivaiporã contou com a participação de devotos também de Curitiba, Londrina, Apucarana, Guarulhos, São Paulo, Americana, Sumaré e Ribeirão Preto.

continua após publicidade .

Outra diferença desta edição é que o canto tem sido realizado fora das casas. “Procuramos fazer nos quintais, nas calçadas, em lugares abertos para ter uma maior segurança. Não só para os foliões, mas também para as pessoas que recebem a bandeira”, assinala Laiza.

De acordo com a tradição cristã, o dia 6 de janeiro é aquele em que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita dos Reis Magos. Por isso, o encerramento da caminhada ocorre na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas, na Capela da Diaconia Santos Reis, no Jardim Belo Horizonte. VEJA:

Ivaiporã volta a celebrar a caminhada dos Três Reis Magos - Vídeo por: Reprodução