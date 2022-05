Ivaiporã Volêi vence Foz do Iguaçu na estreia da série B

Da Redação

A equipe de Vôlei de Ivaiporã venceu Foz do Iguaçu por 3 sets x 0 (28×26, 25x19 e 25x21), na estreia do Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino – Adulto Série B, que é organizado pelo Federação Paranaense de Voleibol. O jogo foi no sábado, dia 21 de maio, no Ginásio Alcebíades Alves.

A competição, que também acontece no Colégio Estadual Barbosa Ferraz, é disputada por 8 equipes – Ivaiporã, Londrina, Ibiporã, Nova Esperança, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Santa Helena e Colombo, que visam o acesso a 1ª divisão.

O diretor do Departamento Municipal de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Marcelo Kloster, disse que a competição conta com a parceria da Prefeitura de Ivaiporã e da Associação Desportiva Ivaiporãense.

“Nesta 1ª etapa jogam todos contra todos para definir as quartas de final. Estamos contentes com o desempenho da equipe de Ivaiporã e com a presença do público, o que significa uma grande conquista para o município”, observou Marcelo Kloster.

Ibiporã é candidata a sediar a 2ª etapa e a 3ª etapa está indefinida. “As 7 equipes que jogam em Ivaiporã enalteceram a nossa organização e a cidade, que recebe cerca de 100 jogadores. Dessa forma, a competição estimula a economia e o turismo no município”, referiu Marcelo Kloster.

No sábado foram 8 partidas. E, neste domingo (22), jogam Londrina x Santa Helena às 09h00 no Ginásio Alcebíades Alves; Nova Esperança x Foz do Iguaçu às 09h00 no Colégio Estadual Barbosa Ferraz; Colombo x Guarapuava às 10h30 no Colégio Estadual Barbosa Ferraz; e Ivaiporã x Ibiporã às 10h30 no Ginásio Alcebíades Alves.