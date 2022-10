Ivaiporã vai investir quase R$ 1,5 mi em reforma de escola

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã vai investir quase R$ 1,5 milhão em obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Ignes de Souza Caetano. Em 180 dias, segundo a expectativa da prefeitura, a direção, professores e alunos da escola localizada na Rua Rui Barbosa, Vila João XXIII, terão um ambiente totalmente reformado, ampliado e confortável.

Entre as obras previstas constam a troca de cobertura, piso e azulejos, pintura, reforma nos sistema hidráulico e elétrico, cozinha, banheiros com acessibilidade e melhorias na lavanderia e na quadra que será coberta.

As obras de reforma e de ampliação custarão à Prefeitura de Ivaiporã R$1,47 milhão. “Não existe desenvolvimento sem educação de qualidade. Por isso, investimos em uniformes, apostilas, formação dos professores e equipes técnicas, e na reforma e ampliação dos estabelecimentos de ensino municipal”, afirmou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

O diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, e o engenheiro civil da Consvale, Sidney Botelho – responsável pela execução das obras, se reuniram com a secretária municipal de Educação, Daiane Soares, e com a diretora da Escola Municipal Ignes de Souza Caetano, Eliane Takada, para determinar o início dos trabalhos, que ficou marcado para o dia 24 de outubro.

“A Escola Municipal Ignes de Souza Caetano precisa passar por reforma e ampliação urgente, porque há muitos problemas estruturais relacionados ao teto, espaço e a goteiras. Com a conclusão tanto a direção, professores e alunos se sentirão mais motivados”, opinou Daiane Soares informando que haverá investimentos na compra de mobiliários.

