Ivaiporã vai inaugurar neste mês a Central da Agricultura Familiar

Prefeito Carlos Gil e equipe vistoria as obras

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ivaiporã está prestes a dar um importante passo em direção ao fortalecimento da agricultura com a tão aguardada Central da Agricultura Familiar de Ivaiporã (CAFI), que tem data marcada para ser inaugurada: 28 de julho, quando se comemora do Dia do Agricultor.

continua após publicidade

Localizada na Rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário), que está em obras com o processo de duplicação, a CAFI tem como objetivo proporcionar uma infraestrutura adequada para os agricultores fornecerem produtos e impulsionarem o setor agrícola na região.

- LEIA MAIS: Ivaiporã anuncia R$ 1 milhão para zerar fila de espera na saúde

continua após publicidade

Com visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade, a dupla de líderes municipais – prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis não mediu esforços para viabilizar a estruturação da CAFI numa área de 7.490m² com 1.600m² de área construída. A obra chegou a 90% da execução e custa aos cofres municipais o valor de R$979.224,18.

A CAFI irá proporcionar uma estrutura adequada para que os produtores rurais possam vender os produtos hortifrutigranjeiros diretamente às redes de supermercados, restaurantes, frutarias, quitandas, entre outros, eliminando intermediários e garantindo preços mais justos tanto para os produtores quanto para os compradores.

Além disso, a CAFI terá espaços para capacitação e treinamento dos agricultores, promovendo a troca de conhecimentos e estimulando a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e produtivas. Desta forma, a expectativa é de que a produção agrícola seja impulsionada, gerando mais empregos e renda.

continua após publicidade

Convicção

O prefeito Carlos Gil, que também é produtor, expressou satisfação com a execução da obra: “A Central da Agricultura Familiar de Ivaiporã é fruto de muito trabalho e dedicação, e tenho a convicção de que será um importante impulso para o desenvolvimento do município. Estamos comprometidos em fortalecer a agricultura familiar, porque o objetivo é que o produtor receba mais pelo produto e que a rede revendedora pague menos sem os atravessadores”, explicou Carlos Gil, que acompanhou os trabalhos com o secretário de Obras, Bruno Montoro.

A CAFI poderá receber produtos de outros municípios da região. Por isso, a participação dos agricultores no processo de implantação será muito importante. “Os agricultores familiares são o pilar desta obra. Juntos, estamos construindo um futuro promissor para Ivaiporã, onde a agricultura familiar terá o apoio e reconhecimento que merece”, defendeu o secretário de Agricultura, Carlos Oliveira.

Cozinha industrial

Haverá espaços de armazenamento refrigerado, facilitando a conservação dos alimentos e mantendo a qualidade, e cozinha industrial para produção de alimentos. A intenção é incentivar a adoção de práticas sustentáveis, uso de tecnologias modernas, aumento da renda e a melhoria na qualidade de vida.

A Central da Agricultura Familiar contribui para o cumprimento de 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: ODS 1 – Erradicação da Pobreza; ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável; ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação.

Siga o TNOnline no Google News