Ivaiporã vai construir mais duas Unidades Básicas de Saúde

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, assinou a ordem de serviço para construir duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Rua Mangueira, próxima ao Centro da Juventude da Vila Nova Porã, e na Vila João XXIII – divisa com o Jardim Luiz XV.

As obras foram orçadas em R$996.907,21 (UBS Luiz XV) e R$914.308,81 (UBS Vila Nova Porã) – totalizando R$ 1.911.216,02 e seguirão padrão de construção estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Os recursos foram solicitados ao secretário de Atenção Primária a Saúde, Raphael Câmara Medeiros Parente, pela diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, e confirmados por meio da Portaria 3.851 do Ministério da Saúde – com o empenho do deputado federal Sérgio Souza.

Valdinei Franciscon, assessor do deputado Sérgio Souza, afirmou que o parlamentar tem um grande carinho pela população e o município de Ivaiporã, e que está à disposição para continuar parceiro da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis.

Construção padrão

Segundo Cristiane Pantaleão as UBS das Vilas Nova Porã e João XXIII têm 161 m² cada e passarão a ter 288 m² com a construção padrão. As equipes de saúde, formadas por nutricionista, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo – por exemplo, não têm espaço para atender a população com conforto devido ao reduzido tamanho dos ambientes das UBS. “A população terá mais conforto e não precisará aguardar na área externa das UBS para ser atendida”, comentou Cristiane Pantaleão.

O empenho da diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, foi mencionado pela presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, que a parabenizou pela preocupação com o atendimento à população.

De acordo com o vice-prefeito Marcelo Reis o município de Ivaiporã passa por um grande processo de desenvolvimento com obras de infraestrutura nas áreas urbana, rural e distrital – cumprindo as metas do plano de governo da gestão, especialmente na área da saúde.

Em novembro de 2021, foram inauguradas as UBS no Jardim Porto Belo e no distrito do Jacutinga, e implantada a UPA 24h. Desta vez, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis anuncia a construção de mais 2 UBS e o início dos atendimentos no Hospital Regional.

“A nossa administração trabalha para proporcionar uma vida melhor à população de Ivaiporã. Por isso, estou muito feliz por assinar a ordem de serviço para construir mais 2 UBS. Afinal, o objetivo do poder público é fazer a diferença na vida das pessoas”, reconheceu o prefeito Carlos Gil, que assinou a ordem de serviço na presença dos diretores dos Departamentos Municipais, membros do Conselho das Associações de Moradores de Ivaiporã (Cami), vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, e convidados.