Ivaiporã vacina pessoas com 55 anos de idade

Nesta quarta-feira (9), o Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã vacina com o imunizante Oxford/AstraZeneca as pessoas de 55 anos completos ou mais. A ação faz plano da execução do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19, que nesta etapa, está vacinando a população em geral de 18 a 59 anos sem comorbidades.

Até por volta das 9 horas, segundo a farmacêutica Ana Regina Soares, do Departamento Municipal de Saúde, a equipe já tinha aplicado a primeira dose em cerca de 200 pessoas. “Esperávamos 250 a 300 pessoas, está bem positivo, já que continuaremos nesse período da manhã com a vacinação”.

A expectativa da farmacêutica é que a vacinação para essa faixa de idades seja concluída ainda nesta quarta. “As outras idades de 50 a 54 anos vai depender das remessas que geralmente são enviadas semanalmente, e acreditamos que na semana que vem poderemos abrir para essa faixa etária”.

Leila Candido, 55 anos recebeu a primeira dose da vacina nesta quarta, o marido Elizeu Lopes Rufino, 59 anos foi imunizado na terça-feira (8). “Só gratidão a Deus, estava esperando ansiosamente esse dia, e finalmente chegou”, disse Leila.

Elizeu também se mostrava bastante feliz com a imunização. “Achei que ia demorar mais, porque infelizmente não se comprou vacina em tempo, mas apesar de ter demorado muito, estou feliz em receber a primeira dose”.

Ele também elogiou o atendimento do pessoal da equipe de saúde da cidade. “O atendimento é espetacular, o pessoal é altamente profissional, simpáticos e atendem as pessoas com muita dedicação”, completou Elizeu

Quem vai receber a primeira dose deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.