Ivaiporã terminou 2021 com saldo positivo de 436 empregos

Da Redação

Ivaiporã está entre os 5 municípios da região com maiores índices de geração de emprego.

Ivaiporã está entre os 5 municípios da região com maiores índices de geração de emprego. O município encerrou o ano de 2021 com um saldo positivo de 436 empregos criados. É o que revelam os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados na segunda-feira, dia 31 de janeiro.

continua após publicidade .

Foram registradas 2.405 admissões, 1.969 desligamentos com saldo de 436 empregos criados e variação 8,45%. Trata-se de números positivos comparados a 2020 que encerrou com saldo negativo de -132 empregos.

Em 2021, as áreas que mais empregaram com Carteira de Trabalho assinada foram serviços (231 vagas), comércio (170 vagas),construção (32 vagas), agropecuária (7 vagas) e indústria (-4 vagas).

continua após publicidade .

“A Agência do Trabalhador é a intermediária para o mercado de trabalho – ajudando a aproximar pessoas e empresas. Além disso, auxiliamos com currículos, qualificação e incentivamos a formação profissional”, comentou o gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, Rodrigo Cordeiro, que mencionou a contribuição dos empresários de Ivaiporã pela criatividade para lidar com as adversidades. “A pandemia impôs barreiras. Mas os empresários se adaptaram e cresceram com a crise”, afirmou o gerente.

O prefeito em exercício Marcelo Reis afirmou que a administração municipal trabalha para superar os desafios da pandemia e gerar mais emprego e renda para a população. “Os dados do Caged comprovam que a nossa cidade retomou as atividades econômicas, o que é muito bom. Prova que os empresários acreditam no potencial do município gerando emprego e fortalecendo a renda”, declarou Marcelo Reis.