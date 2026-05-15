Ivaiporã terá sexta-feira de clima instável e possibilidade de chuva
Ivaiporã terá uma sexta-feira (15) de tempo instável, com possibilidade de chuva ao longo do dia, temperaturas entre 15°C e 19°C
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A previsão do tempo em Ivaiporã aponta manhã com céu carregado e chance de chuva fraca nas primeiras horas. Às 6h, os termômetros registravam 15°C.
Conforme o Simepar, durante o dia, o clima segue instável. Há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos, especialmente entre o fim da manhã e a tarde.
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Mesmo com a condição de chuva, a temperatura sobe de forma moderada. A máxima prevista é de 19°C.
A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 85% e 100%. Isso favorece a formação de nuvens e reforça o cenário de instabilidade.
O sol aparece às 6h55 e deve se pôr às 17h53. No entanto, a nebulosidade predomina na maior parte desta sexta-feira.
Para os próximos dias, a tendência é de continuidade no tempo variável, com temperaturas amenas e possibilidade de novas chuvas.
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