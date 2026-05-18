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Ivaiporã terá segunda-feira de muitas nuvens e temperaturas amenas

Céu encoberto predomina nesta segunda (18) em Ivaiporã, com máxima de 21°C e mínima de 17°C

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 07:16:20 Editado em 18.05.2026, 07:16:15
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Ivaiporã terá segunda-feira de muitas nuvens e temperaturas amenas
Autor Previsão indica aumento da nebulosidade em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã terá uma segunda-feira (18) de muitas nuvens, temperaturas amenas e tempo estável, segundo a previsão Simepar.

O dia começa com 17°C nas primeiras horas da manhã, a sensação térmica ficou em 18°C, com ventos fracos e céu bastante encoberto.

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Ao longo do dia, a temperatura sobe de forma gradual. A máxima prevista é de 21°C entre o fim da manhã e o início da tarde.

Apesar da alta presença de nuvens, a previsão para Ivaiporã indica apenas possibilidade de garoa fraca em horários isolados.

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Depois do pôr do sol, às 17h52, a temperatura cai rapidamente. Os termômetros podem marcar 14°C no período noturno.

Na terça-feira (19), o padrão de temperaturas amenas continua. Já na quarta-feira (20), a mínima pode chegar a 10°C, indicando avanço de ar mais frio na região.

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