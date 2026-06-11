Ivaiporã terá quinta-feira chuvosa e com possibilidade de trovoadas

A quinta-feira (11) será marcada por instabilidade em Ivaiporã. A previsão aponta períodos de sol entre nuvens, pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de trovoadas, principalmente entre a manhã e a tarde.

Os termômetros devem variar entre 15°C e 20°C. A sensação térmica ficará entre 16°C e 18°C, mantendo o clima ameno durante todo o dia.

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O volume de chuva previsto é de 19,2 milímetros. As pancadas podem ocorrer em diferentes momentos, alternando períodos de melhora com novas áreas de instabilidade.

Durante a madrugada, a previsão é de chuva acompanhada de trovoadas. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas as pancadas continuam. À noite, o tempo segue instável, com previsão de chuva.

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A umidade relativa do ar pode atingir 100%, favorecendo a formação de neblina e reduzindo a visibilidade em alguns momentos. Os ventos sopram com velocidade média de 5 km/h. O sol nasce às 7h06 e se põe às 17h46.

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