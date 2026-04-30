Ivaiporã terá quinta-feira (30) de sol com muitas nuvens e sem chuva

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Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira (30) será de sol com muitas nuvens em Ivaiporã, mas sem previsão de chuva.

O amanhecer registrou 16°C, com sensação térmica amena e umidade elevada. Ao longo da manhã, a temperatura sobe gradualmente, ultrapassando os 20°C por volta das 10h.

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Durante a tarde, os termômetros podem alcançar 26°C, com presença de nuvens e tempo estável durante todo o dia.

Ainda conforme o Simepar, a umidade relativa do ar varia entre 67% e 99%, enquanto os ventos sopram do sudeste entre 7 e 11 km/h, com rajadas de até 18 km/h.

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