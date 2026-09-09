Ivaiporã terá máxima de 25°C e previsão de chuva nesta quarta-feira

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Previsão do Simepar indica chuva principalmente à tarde e no início da noite, com rajadas de vento de até 40 km/h.

Ivaiporã terá temperaturas entre 16°C e 25°C nesta quarta-feira (9), segundo previsão do Simepar. O dia será marcado por aumento da temperatura e possibilidade de chuva.

A manhã começa com temperaturas amenas. Os termômetros devem subir gradualmente ao longo do dia, com máxima prevista de 25°C durante a tarde.

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A previsão aponta 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado em 7,6 milímetros. A instabilidade deve se concentrar principalmente entre a tarde e o início da noite.

Os ventos sopram de diferentes direções ao longo do dia. As rajadas podem chegar a 40 km/h. Durante a noite, a temperatura deve cair. A previsão indica cerca de 19°C.

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O sol nasce às 6h32 e se põe às 18h19.

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