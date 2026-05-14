Ivaiporã terá frio nesta quinta, mas chuva e instabilidade aumentam nos próximos dias

Ivaiporã amanheceu nesta quinta-feira (14) com 11°C, temperatura menos baixa que a registrada ontem, mas ainda típica de outono no Vale do Ivaí. O dia será de tempo firme, céu estável e sem previsão de chuva, favorecendo atividades ao ar livre, trabalho no campo e deslocamentos pela cidade e região.

Ao longo da manhã, os termômetros sobem gradualmente, e a máxima prevista é de 23°C entre a tarde, com predomínio de sol e ventos fracos. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 85%. Durante a noite, o clima volta a ficar mais fresco, com temperaturas próximas de 16°C.

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Nos próximos dias, a tendência é de aquecimento gradual em Ivaiporã, com tardes mais quentes entre sexta-feira e o fim de semana.

Além disso, a previsão aponta aumento das condições para chuva entre sábado e o início da próxima semana, quando áreas de instabilidade podem avançar sobre a região.

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