Ivaiporã terá domingo de chuva do amanhecer até a noite
Previsão aponta domingo de tempo fechado em Ivaiporã, com trovoadas, 53,6 mm de chuva e temperaturas entre 17°C e 19°C.
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Ivaiporã terá chuva forte neste domingo (17), do amanhecer até a noite, com céu encoberto, trovoadas e alto volume de precipitação.
Desde a madrugada, a previsão indica chuva acompanhada de descargas elétricas. Pela manhã, o cenário continua instável. Além disso, a tarde também será marcada por temporais.
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Segundo os dados meteorológicos, o acumulado pode alcançar 53,6 milímetros ao longo do dia.
Mesmo durante a noite, o tempo não deve firmar. Embora a intensidade diminua, ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.
As temperaturas permanecem baixas para o período. A mínima será de 17°C, enquanto a máxima não deve passar de 19°C.
O sol nasce às 6h55 e se põe às 17h50, mas deve aparecer pouco devido à forte nebulosidade.
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