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PREVISÃO DO TEMPO

Ivaiporã terá domingo de chuva do amanhecer até a noite

Previsão aponta domingo de tempo fechado em Ivaiporã, com trovoadas, 53,6 mm de chuva e temperaturas entre 17°C e 19°C.

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 06:42:22 Editado em 17.05.2026, 06:42:16
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Ivaiporã terá domingo de chuva do amanhecer até a noite
Autor Segundo os dados meteorológicos, o acumulado pode alcançar 53,6 milímetros - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Ivaiporã terá chuva forte neste domingo (17), do amanhecer até a noite, com céu encoberto, trovoadas e alto volume de precipitação.

Desde a madrugada, a previsão indica chuva acompanhada de descargas elétricas. Pela manhã, o cenário continua instável. Além disso, a tarde também será marcada por temporais.

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LEIA MAIS: Maringá e Ivaiporã firmam parceria para integração de ambientes de inovação

Segundo os dados meteorológicos, o acumulado pode alcançar 53,6 milímetros ao longo do dia.

Mesmo durante a noite, o tempo não deve firmar. Embora a intensidade diminua, ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

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As temperaturas permanecem baixas para o período. A mínima será de 17°C, enquanto a máxima não deve passar de 19°C.

O sol nasce às 6h55 e se põe às 17h50, mas deve aparecer pouco devido à forte nebulosidade.

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Chuva forte clima instável ivaipora previsão do tempo temperaturas baixas trovoadas
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