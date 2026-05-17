Ivaiporã terá domingo de chuva do amanhecer até a noite

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Ivaiporã terá chuva forte neste domingo (17), do amanhecer até a noite, com céu encoberto, trovoadas e alto volume de precipitação.

Desde a madrugada, a previsão indica chuva acompanhada de descargas elétricas. Pela manhã, o cenário continua instável. Além disso, a tarde também será marcada por temporais.

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Segundo os dados meteorológicos, o acumulado pode alcançar 53,6 milímetros ao longo do dia.

Mesmo durante a noite, o tempo não deve firmar. Embora a intensidade diminua, ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

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As temperaturas permanecem baixas para o período. A mínima será de 17°C, enquanto a máxima não deve passar de 19°C.

O sol nasce às 6h55 e se põe às 17h50, mas deve aparecer pouco devido à forte nebulosidade.

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