Ivaiporã terá dia de sol entre nuvens e clima agradável nesta quarta-feira
ivaiporã terá quarta-feira com temperaturas entre 18°C e 28°C, sol entre nuvens e tempo firme
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A previsão do tempo em Ivaiporã indica manhã, tarde e noite com sol entre nuvens nesta quarta-feira (06). Apesar da variação de nebulosidade, não há chance de chuva.
Logo cedo, os termômetros marcam 18°C. Já durante a tarde, a temperatura pode chegar aos 28°C, mantendo o padrão de elevação ao longo do dia.
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Além disso, a sensação térmica varia entre 19°C e 23°C. Isso significa um dia agradável nas primeiras horas e mais quente no período da tarde.
A umidade do ar permanece alta, com índice de 91%. Enquanto isso, os ventos sopram de leste-sudeste (ESE) a 9 km/h, favorecendo estabilidade climática.
O sol nasce às 6h49 e se põe às 17h56.
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