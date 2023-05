Ivaiporã tem vagas gratuitas para o MBA em Gestão Pública e Inovação

Da Redação

O Polo UAB fica anexo ao Polo UAB fica anexo ao Colégio Barão do Cerro Azul

Estão abertas as inscrições para o MBA em Gestão pública e Inovação na modalidade EaD da Unicentro. Para o Polo de Apoio Presencial UAB de Ivaiporã, são oferecidas 25 vagas e os candidatos podem fazer a inscrição pelo site da universidade até o dia 21 de maio.

Segundo o edital de abertura, o candidato deve apresentar diploma de graduação, histórico escolar da graduação, cédula de identidade e comprovante de experiência profissional – caso tenha, conforme os critérios do edital.

Além disso, algumas especificações contam para a classificação final como por exemplo o tempo de atuação no serviço público, experiência profissional em tecnologia ou inovação, tempo de atuação no terceiro setor e pós-graduação concluída.

Conheça o curso

Esta é a segunda oferta do MBA em Gestão Pública e Inovação (https://ead.unicentro.br/cursos/mbagpi/) e em 2023 o foco é para candidatos graduados em tecnologia: gestão pública, engenharias das áreas da computação e internet; Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise de sistemas e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão da Tecnologia da Informação.

O curso é totalmente gratuito e realizado em ambiente virtual de aprendizagem, porém, conta com algumas atividades presenciais no polo, como apresentação de trabalhos e outros eventos que possam surgir no decorrer da especialização.

Serviço

Inscrições: até 21 de maio, pelo site da Unicentro https://evento.unicentro.br/site/nead-esp/2023/1

Edital: https://ead.unicentro.br/editais/wp-content/uploads/sites/27/2023/04/Edital-027-2023-Inscricao-MBA-GPI-alunos-28-04-23-ultima-edicao.pdf

* Mais informações no Polo UAB que fica Praça Milton Pirolo, 385 – anexo ao Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, pelo telefone 43 3472-2516 ou pelas redes sociais do Polo UAB de Ivaiporã.

