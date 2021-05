Ivaiporã tem recorde de novos casos de Covid, 54 positivos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento Municipal de Saúde registrou nesta quinta-feira (20), recorde de novos casos positivos de coronavírus (Covid-19) em Ivaiporã, são 54 pacientes infectados. Também foi confirmado pela equipe de saúde mais dois óbitos em consequência da doença.

Foram confirmados 54 novos casos de Covid-19 com 34 resultados do Lacen e 20 por laboratório particular (26 homens e 28 mulheres, incluindo uma criança).

A 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, que atende 16 municípios da região, alertou por meio de nota que a taxa de positividade do coronavírus atingiu 55% esta semana.

Por isso, informa à população que o isolamento dos casos suspeitos e confirmados dos contatos diários é fundamental para quebrar a cadeia de transmissão – além do uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Segundo a Vigilância Epidemiológica a maioria das amostras enviadas ao Lacen retorna com diagnóstico positivo e confirma o alerta dado pela Fiocruz. Ou seja, cada dia aumenta a média móvel de casos e mortes, resultado do relaxamento das medidas restritivas adotadas por Estados e municípios.

De acordo com as equipes de saúde não basta o poder público adotar medidas restritivas se a população não se prevenir e parar de promover convívios onde os contatos são mantidos entre amigos, sem máscara ou distanciamento, por acreditar que os colegas não estão contaminados.

Óbitos

As equipes de saúde informaram que há um óbito em investigação e duas mortes confirmadas por coronavírus. Trata-se de um homem, 92 anos, que estava internado, e uma mulher, 76 anos, que também estava internada.

