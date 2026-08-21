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PREVISÃO DO TEMPO

Ivaiporã tem queda expressiva de temperatura nesta sexta-feira (21)

Massa de ar frio avança pelo Sul do país e deixa Ivaiporã com mínima de 11°C e máxima de 20°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã tem queda expressiva de temperatura nesta sexta-feira (21)
Autor Previsão aponta uma queda expressiva de temperatura - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã aponta uma queda expressiva de temperatura nesta sexta-feira (21). A mudança ocorre com o avanço de uma massa de ar frio pelo Sul do país.

A manhã começa fria em Ivaiporã e sem previsão de chuva. Às 6h, os termômetros marcavam 11°C, com sensação térmica de 9°C.

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LEIA MAIS: Jovem de 19 anos é preso em Ivaiporã após ameaçar de morte adolescente

A temperatura sobe lentamente nas primeiras horas. A máxima de 20°C ocorre entre 14h e 16h. Durante a noite, o frio aumenta novamente.

O vento sopra principalmente de sudoeste durante o dia. A velocidade chega a 18 km/h pela manhã. A umidade relativa do ar prevista para o dia é de 70%.

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O sol nasce às 6h50 e se põe às 18h12.

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