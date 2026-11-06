Ivaiporã tem previsão de chuva e termômetros alcançando 29°C nesta sexta-feira

Ivaiporã terá uma sexta-feira, dia 6, marcada por instabilidade climática, céu carregado de nuvens e chuva confirmada ao longo do período. O município registra temperatura mínima de 20°C nas primeiras horas do amanhecer e máxima que deve alcançar os 29°C durante a tarde, configurando um ambiente bastante abafado em toda a região.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O cenário meteorológico aponta 98% de probabilidade de ocorrência de precipitação, com volume acumulado estimado em 4,9 milímetros. Os índices de umidade relativa do ar permanecem elevados, variando de 70% nos períodos mais quentes até a saturação máxima de 100%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste a uma velocidade média de 6 km/h, podendo registrar rajadas pontuais de até 36 km/h.

Paraná

A aproximação de um novo sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, deve favorecer a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde, com possibilidade de temporais localizados. As temperaturas elevadas segue sendo um destaque.