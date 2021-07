Ivaiporã tem mais 6 diagnósticos positivos para Covid-19

Da Redação

Imagem ilustrativa

Ivaiporã registrou mais 6 casos de coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (28), conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde.

continua após publicidade .

No total, o município agora conta com 3.811 confirmado com a Covid-19 desde o início da pandemia. Desses, 3.600 estão recuperados da doença.

Sobre os confirmados desta quarta, são3 homens e 3 mulheres – incluindo 1 criança. São 5 positivados com exames analisados através de laboratório particular e 1 pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) .

continua após publicidade .

121 pessoas estão com a doença ativa, ou seja, ainda em tratamento ou isolamento domiciliar, seis deles, internados em unidade hospitalar. Ivaiporã contabiliza 90 mortes em decorrência da doença.

Outras 54 pessoas investigadas com suspeitas de Covid-19, aguardam resultados de exames encaminhados ao Lacen.