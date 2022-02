Ivaiporã tem mais 48 casos positivos de coronavírus

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento de Saúde de Ivaiporã confirmou nesta quarta-feira (16), 48 novos casos de Covid-19. São referentes a 23 homens e 25 mulheres – incluindo 11 crianças. As análises foram feitas por laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde. Além disso, cinco pacientes estão recuperados.

Com os novos casos positivos, Ivaiporã soma 6.638 pessoas infectadas com o coronavírus desde o inicio da pandemia, 5.766 se recuperaram e 101 óbitos.

No momento, 771 pessoas estão com o vírus ativo no município, desses dois se encontram hospitalizados. Outras quatro pessoas com suspeita da doença aguardam resultado de exames

Nesta quinta-feira (17) , não haverá vacinação contra o coronavírus. Mas na sexta-feira (18), será imunizada com a 3ª dose a população acima de 18 anos que tomou a 2ª dose há 4 meses. As equipes de saúde aguardam 400 pessoas.