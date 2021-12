Ivaiporã tem apenas dois casos ativos de Covid-19

Da Redação

Imagem ilustrativa

Conforme o Departamento de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã, o município não registra casos de Covid-19 pelo 10º dia consecutivo.

No momento, Ivaiporã não tem paciente positivado se recuperando em domicílio. No entanto, dois permanecem internados e seis aguardam resultados do Lacen, que descartou mais oito amostras, nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro.

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, pede à população para manter os cuidados preventivos usando máscara e mantendo as mãos higienizadas com álcool 70.

“Parabenizo as equipes de saúde pela grande dedicação e reconheço publicamente a colaboração da população – especialmente aderindo à vacina contra o coronavírus. Juntos, venceremos a pandemia, porque ninguém faz coisa alguma sozinha”, afirmou Cristiane Pantaleão.