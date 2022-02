Ivaiporã tem 54 novos casos de cornavirus confirmados

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento Municipal de Saúde registrou nesta segunda-feira (31), 54 novos casos positivos de coronavírus (Covid-19).

Dos novos casos de Covid-19, quatro amostras foram analisadas pelo Lacen e 50 por laboratório particular referentes a 19 homens e 31 mulheres – entre eles cinco crianças.

Com os novos diagnósticos positivo Ivaiporã soma 5.441 casos de coronavirus desde o início da pandemia. São 4.438 recuperados e 98 óbitos.

No momento a cidade tem 905 pessoas com o vírus ativo, desses quatro se encontram hospitalizados. Outras quatro pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.