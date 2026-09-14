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AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Ivaiporã tem 167 vagas de emprego nesta segunda-feira (14.09)

Oportunidades são para diferentes áreas e profissões. Lista foi atualizada em 14 de setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã tem 167 vagas de emprego nesta segunda-feira (14.09)
Autor Vagas de emprego em Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo

Ivaiporã tem 167 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (14). As oportunidades são para diferentes áreas e profissões, segundo a lista divulgada pela Agência do Trabalhador de Ivaiporã.

Entre os cargos com mais vagas estão carpinteiro de obras, com 30 oportunidades, auxiliar de linha de produção, com 13, e auxiliar de limpeza e costureira em geral, com 10 cada.

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Também há vagas para pedreiro, pintor de obras, oficial de serviços gerais, açougueiro, vendedor, operador de caixa, repositor, motorista e outras funções. A lista completa de vagas está no banner abaixo.

Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador de Ivaiporã, na Avenida Melvis Muchiutti, nº 940, no Centro.

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O telefone para informações é (43) 3472-1668.


Ivaiporã tem 167 vagas de emprego nesta segunda-feira (14.09)
AutorFoto: Divulgação/Prefeitura de Ivaiporâ

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