Ivaiporã sorteia smartphones da campanha IPTU 2021

A Prefeitura de Ivaiporã realizou o sorteio do IPTU 2021, por intermédio do Departamento Municipal de Planejamento e Finanças. Concorreram ao sorteio dos 10 Smartphones os contribuintes que quitaram o IPTU, entre os dias 17 de maio e 15 de outubro, em parcela única, bem como os contribuintes que realizaram o pagamento dos valores parcelados sem atraso.

Os 10 Smartphones foram sorteados na presença da Comissão Avaliadora de Controle e Fiscalização, que é formada pela diretora do Departamento Municipal de Planejamento e Finanças, Carine Daiane da Silva, controladora Interna do Município, Vânia Machado de Almeida, chefe de Tributação e Fiscalização, Alexandre Branco Bueno, e pela diretora do Departamento Municipal de Administração, Cláudia Rech.

Os ganhadores foram: Luzia Faust Domingos Ghizoni (3876), Pedro Becker (7744), ACG Administradora de Bens Ltda (710), Divonsir José Breine (14236), Zofia Florchak Vanjura (21159), Jardez Jose Teixeira Gonçalves (20823), Denadir Cardozo Marques de Castilho (2794), Euclides Lara Bonfim (13048), Edimar Martins de Melo (3263) e Francisco Serafim (62).

De acordo com a diretora Carine Daiane da Silva os contribuintes deverão procurar o setor de Tributação e Fiscalização, até dia 10 de dezembro, apresentar os documentos necessários e agendar a retirada do prêmio.