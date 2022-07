Ivaiporã sobe ao pódio no 19º Campeonato Paranaense Aberto de Capoeira

Da Redação

Os alunos da Escola de Capoeira Zoeira Nagô e do projeto Capoeira Para Todos, que é mantido pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Assistência Social, subiram ao pódio do 19º Paranaense Aberto de Capoeira.

A competição foi realizada pela Federação Paranaense de Capoeira (Feparca), nos dias 23 e 24 de julho, na Arena Albertina Salmon de Paranaguá, onde competiram 180 atletas do Estado.

O contramestre da Escola de Capoeira Zoeira Nagô, Izaltino Neto, que é soldado lotado na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã, conquistou o 1º lugar na categoria Sênior Peso Meio-Pesado.

Quem conquistou também o 1º lugar foi o atleta Tiago Otimann (1° lugar/Adulto Pesado) seguido por Cauê Dolla da Silva (2º lugar/Juvenil Leve), Camile Rocca (2º lugar/Adulto Peso Leve), Juliano Cezar dos Santos (2º lugar/Super Pesado), Matheus André Moraes Martins (2º lugar/Juvenil Peso Pesado) e Elisandro Antônio Machado de França (3º lugar/Adulto Peso Leve).

“É com grande satisfação que agradecemos à Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento de Esporte, por disponibilizar um micro-ônibus para os atletas, porque o 19º Paranaense Aberto de Capoeira foi muito importante e servirá de incentivo às competições realizadas pela Confederação Brasileira de Capoeira Desportiva rumo às olimpíadas”, afirmou Izaltino Neto.

