Ivaiporã: Semana do Meio Ambiente tem Caravana da Reciclagem

Da Redação

Entre os dias 30 de maio e 3 de junho, a Prefeitura de Ivaiporã promove a Semana do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, realizando a Caravana da Reciclagem nos 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e nas 10 Escolas Municipais.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, explicou que a Semana do Meio Ambiente visa conscientizar sobre a importância da separação dos resíduos sólidos urbanos. Cada instituição de ensino solicita aos alunos que levem resíduos recicláveis separados e devidamente higienizados em casa.

No final da Semana do Meio Ambiente o material arrecadado será coletado pelo Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos em parceria com a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari) e destinado ao Aterro Sanitário Municipal, onde será pesado.

Prazo

A arrecadação encerrará às 15h00 do dia 3 de junho. A partir deste horário será iniciada a Caravana da Reciclagem feita pela Copemari. A escola municipal que arrecadar mais recicláveis será contemplada com uma premiação ambiental, com execução de um jardim, plantio de árvores e entregas de mudas pelo Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

A separação dos resíduos sólidos urbanos será feita com base na quantidade de alunos para a competição ser justa. Os 11 CMEIS e 10 Escolas Municipais pertencentes ao grupo vencedor serão premiados.

Grupo 1

Escola Municipal Bento Viana

Escola Municipal João Pessoa

Escola Municipal Jacutinga

CMEI Nossa Senhora Aparecida

CMEI Bom Jesus

Grupo 2

Escola Municipal Carlos Lacerda

CMEI Emília Kuroda

CMEI Maria Burato

Grupo 3

Escola Municipal Ivaiporã

CMEI Odete Brasil

CMEI Vila Nova Porã

CMEI Santa Terezinha

Grupo 4

Escola Municipal Ignes de Souza Caetano

Escola Municipal Dom João VI

CMEI José Fiorim

CMEI Nossa Senhora de Lourdes

Grupo 5

Escola Municipal Leila Diniz

Escola Municipal Maria Diva

Escola Municipal José Aparecido Peres

CMEI Paulo Freire

CMEI Antônio Carlos Costa

Como parte da Semana do Meio Ambiente a população de Ivaiporã é conscientizada com vídeo institucional acerca da importância da separação correta dos recicláveis secos, orgânicos e rejeitos.