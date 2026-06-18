Ivaiporã se despede de Antonia Terçariol Zurlo aos 89 anos

A comunidade de Ivaiporã está de luto pela morte de Antonia Terçariol Rodrigues Zurlo, carinhosamente conhecida como Dona Antoninha. Aos 89 anos, ela faleceu nesta quinta-feira (18), deixando familiares, amigos e inúmeras lembranças de uma vida marcada pelo carinho, pela simplicidade e pela dedicação à família.

Casada com Ederaldo Rodrigues Zurlo (in memoriam), um dos pioneiros de Ivaiporã, Dona Antoninha deixa os filhos Wanderlei Zurlo, Beth Zurlo, Mauro Zurlo e Silvana Zurlo, além de netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua partida causa profunda tristeza entre aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela.

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Mais do que uma mãe dedicada, Dona Antoninha será lembrada pela alegria que transmitia a todos ao seu redor. Dona de um sorriso acolhedor e de uma palavra amiga, cultivou ao longo da vida relações de respeito, amizade e afeto. Sua presença iluminava os ambientes e tornava os encontros mais leves, características que permanecerão vivas na memória de familiares e amigos.

Com sua generosidade e sempre atenciosa, fazia questão de acolher a todos, compartilhando histórias, conselhos e momentos de convivência que agora se transformam em lembranças preciosas.

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A despedida acontece na Capela Aliança (salão nobre). O sepultamento será na sexta-feira (19), às 14h30, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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