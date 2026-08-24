Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores
Festival foi realizado no sábado (22), no Centro Cultural Olívia Hauptmann, com 22 apresentações e R$ 20 mil em prêmios.
O 28º Fevanoi foi realizado no sábado (22), em Ivaiporã, com 22 apresentações no Centro Cultural Olívia Hauptmann. O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre.
O evento foi organizado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O Fevanoi incentiva novos artistas e valoriza a produção musical do município e do Vale do Ivaí. (fotos abaixo)
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Ao todo, foram distribuídos R$ 20 mil em prêmios entre 12 colocações. A programação também contou com uma participação especial da cantora e compositora Danielle Pereira, que apresentou a música autoral “Eu Sou Contigo”.
O secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, avaliou o festival de forma positiva e destacou o envolvimento dos participantes.
“Foi um grande evento, que mostrou mais uma vez a força dos nossos talentos e a importância de investir na cultura. Agradeço ao prefeito Carlos Gil e à vice-prefeita Gertrudes Bernardy pelo apoio e também a toda a equipe da Secretaria de Cultura pelo trabalho realizado”, afirmou.
Confira os vencedores do 28º Fevanoi
Na categoria Infantil, Helena Xavier conquistou o primeiro lugar. Manu Afonso ficou em segundo e Bernardo Luzetti em terceiro.
No Juvenil, Théo Sanches ficou com a primeira colocação. Maria Luiza foi a segunda colocada e Mylena Luzetti terminou em terceiro.
Na categoria Sertanejo, Adenualdo dos Santos venceu. Kelly Gonçalves ficou em segundo e Silvia Caetano terminou na terceira posição.
No Estilo Livre, Junior Mendonça conquistou o primeiro lugar. Silvia Akemi ficou em segundo e Josiane Barros terminou em terceiro.
Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores