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CULTURA

Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores

Festival foi realizado no sábado (22), no Centro Cultural Olívia Hauptmann, com 22 apresentações e R$ 20 mil em prêmios.

Escrito por Da Redação
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Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores
Autor O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. - Foto: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã

O 28º Fevanoi foi realizado no sábado (22), em Ivaiporã, com 22 apresentações no Centro Cultural Olívia Hauptmann. O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O Fevanoi incentiva novos artistas e valoriza a produção musical do município e do Vale do Ivaí. (fotos abaixo)

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Ao todo, foram distribuídos R$ 20 mil em prêmios entre 12 colocações. A programação também contou com uma participação especial da cantora e compositora Danielle Pereira, que apresentou a música autoral “Eu Sou Contigo”.

O secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, avaliou o festival de forma positiva e destacou o envolvimento dos participantes.

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“Foi um grande evento, que mostrou mais uma vez a força dos nossos talentos e a importância de investir na cultura. Agradeço ao prefeito Carlos Gil e à vice-prefeita Gertrudes Bernardy pelo apoio e também a toda a equipe da Secretaria de Cultura pelo trabalho realizado”, afirmou.

Confira os vencedores do 28º Fevanoi

Na categoria Infantil, Helena Xavier conquistou o primeiro lugar. Manu Afonso ficou em segundo e Bernardo Luzetti em terceiro.

No Juvenil, Théo Sanches ficou com a primeira colocação. Maria Luiza foi a segunda colocada e Mylena Luzetti terminou em terceiro.

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Na categoria Sertanejo, Adenualdo dos Santos venceu. Kelly Gonçalves ficou em segundo e Silvia Caetano terminou na terceira posição.

No Estilo Livre, Junior Mendonça conquistou o primeiro lugar. Silvia Akemi ficou em segundo e Josiane Barros terminou em terceiro.


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    Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã
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    Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã
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    Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores
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    Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores
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    Foto: O festival reuniu participantes nas categorias Infantil, Juvenil, Sertanejo e Estilo Livre. Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã
  • Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores39 de 44
    Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores
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    Foto: Ivaiporã reúne talentos da música no 28º Fevanoi; confira os vencedores


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