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ECOTURISMO

Ivaiporã reúne mais de 800 pessoas na 11ª edição da Caminhada na Natureza

Circuito Salto do Bulha teve 12 quilômetros e reuniu participantes de 4 a 92 anos em roteiro por atrativos do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã reúne mais de 800 pessoas na 11ª edição da Caminhada na Natureza
Autor Mais de 800 pessoas participaram da Caminhada na Natureza - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

A Caminhada na Natureza em Ivaiporã reuniu mais de 800 pessoas na 11ª edição do Circuito Salto do Bulha realizada no domingo (30). O percurso de 12 quilômetros passou por trilhas, estradas rurais e diversos atrativos turísticos.

Participaram pessoas de 4 a 92 anos, a atividade uniu exercício físico, lazer e contato com a natureza.

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LEIA MAIS: Chuva e vento forte causam danos em diferentes locais de Ivaiporã

O roteiro incluiu o Salto do Bulha, a Cachoeira do Coppo e a Chácara Belarmino. No local, os participantes conheceram peças, objetos e antiguidades que preservam parte da história regional.

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, Helinho Lins, destacou a presença de diferentes faixas etárias.

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“Isso mostra a valorização da pessoa idosa do município e o incentivo à atividade física desde a infância até a idade adulta. É muito importante conseguirmos reunir tantas gerações em uma mesma atividade.”

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A diretora municipal de Turismo, Franciele Carvalho, afirmou que o evento também ajuda a divulgar os atrativos naturais de Ivaiporã.

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“A caminhada une turismo, natureza, saúde e qualidade de vida e valoriza o nosso título de Coração Verde do Paraná.”

A programação também abriu espaço para artesãos venderem produtos e para empresários rurais apresentarem seus espaços.

A iniciativa reforça o potencial de Ivaiporã para o turismo de natureza e o ecoturismo.

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caminhada na natureza circuito salto do bulha ecoturismo ivaipora saúde e bem-estar turismo de aventura
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