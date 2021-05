Ivaiporã retoma aulas presenciais na segunda-feira

Continua após publicidade

As dez escolas da rede municipal de ensino de Ivaiporã e os 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) retomam as aulas presenciais na segunda-feira (8), após mais de um ano suspensas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, de um total aproximado de 3 mil alunos matriculados na rede municipal, cerca de 1,5 mil voltam para as salas. O município é o primeiro da região a retomar com ensino presencial na rede pública.

Os alunos que vão voltar as aulas são aqueles que os pais ou responsável optaram pelo atendimento presencial em pesquisa realizada em fevereiro seguida de assinatura de termo de compromisso e responsabilidade. O modelo adotado para retorno às aulas presenciais foi o escalonado híbrido, com rodízio de aulas presenciais e remotas, respeitando 1,5 metro de distanciamento de acordo a capacidade física da sala de aula de cada instituição de ensino.

De acordo com a secretária de Educação, Roseli de Carvalho Oliveira, os estudantes do Infantil 4º ao 5º ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Ensino Fundamental, serão atendidos de forma escalonada semanalmente. Crianças dos Centros CMEIs matriculadas nas turmas de Infantil 2, Infantil 3, Infantil 4 e Infantil 5 serão atendidos em período parcial (manhã e tarde).

“Os estudantes que estiverem em suas residências durante o escalonamento ou que as famílias optaram por não os encaminhar ao atendimento presencial receberão atendimento remoto”, disse Roseli.

Além de respeitar o limite da capacidade de alunos da sala de aula, todos os demais protocolos de higiene, como o uso de álcool em gel, máscaras e aferimento de temperatura, serão adotados.

“Teremos todos os cuidados desde a entrada da criança no ônibus com o aferimento da temperatura e na entrada da escola. Nas salas, teremos tapetes higienizantes e os monitores estarão acompanhando as criança na alimentação o tempo todo. Nós queremos atender não causando risco nem para as crianças para as famílias delas e nem para os profissionais”, diz Roseli.

Um novo levantamento para inclusão de demais estudantes acontecerá na segunda-feira, quando será disponibilizado aos pais, o termo de compromisso no ato da entrega das atividades. O município é o primeiro da região a retomar com ensino presencial na rede pública.