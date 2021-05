Ivaiporã registra sete casos de Covid-19, nesta segunda

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã registrou nesta segunda-feira (17), mais sete casos positivo de Covid19.

Seis amostras foram analisadas por laboratório particular e uma pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Os pacientes são três homens e quatro mulheres.

O boletim informativo, mostra que com os novos casos, Ivaiporã soma 2.749 infectadas com o vírus desde o início da pandemia, desses 2.539 estão recuperados. A cidade registra 64 óbitos por complicações da doença.

No momento, 146 pessoas estão com o vírus ativo, dessas 16 estão em tratamento em unidade hospitalar. Outras 34 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

Foto por Assessoria PMI