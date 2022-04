Ivaiporã registra sete casos de Covid-19, nesta quarta-feira

Da Redação

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã registrou nesta quarta-feira (16), mais sete diagnósticos positivos da Covid-19. São resultaos referentes a um homem e 6 mulheres – incluindo 1 criança.

Com esses novos diagnósticos, o município registra 7.090 pacientes infectados com o coronavírus desde o início da pandemia. Do total, 6.952 estão recuperados da doença. Há exatamente 2 anos, as equipes de saúde fizeram a 1ª coleta de PCR para análise de coronavírus (Covid-19). Durante este período, 102 pacientes morreram em decorrência da doença.

No momento, 36 pessoas estão com o vírus ativo, desses um paciente está internados no Hospital Regional. Outras três pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames.

