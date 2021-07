Ivaiporã registra seis novos casos de Covid-19

Da Redação

A Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã registrou mais seis casos positivos de coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (23).

As confirmações foram feitas por meio de dois exames PCR, que foram liberados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e quatro por laboratório particular.

Deste modo, Ivaiporã somo 3.769 casos positivos desde o início da pandemia, 3.563 pessoas curadas da doença e 89 óbitos

São 117 pessoas com o vírus ativo sete se encontram hospitalizadas. No momento 50 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.