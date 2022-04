Ivaiporã registra oito casos de Covid-19 nesta quinta

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã registraram oito novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (28).

São três homens e cinco mulheres, inclundo uma criança, todos exames foram realizados por teste rápido. Com isso, Ivaiporã soma agora 7.177 casos positivos desde o início da pandemia. Desses 7.053 recuperados da doença. A cidade contabiliza 103 óbitos.

No momento 21 pessoas estão com o vírus ativo, nenhum paciente internado em unidade hospitalar. Outras quatro pessoas com suspeita da doença, aguardam resultados de exames.

