Ivaiporã registra nesta quarta-feira mais uma morte por Covid-19

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

O Departamento de Saúde de Ivaiporã confirmou nesta quarta-feira (21) a 104ª morte por Covid-19. Trata-se de um homem, de 56 anos, que tinha outras comorbidade, diabetes e era hipertenso. O último óbito registrado no município em consequência da doença aconteceu no dia 31 de março.

continua após publicidade .

A equipe de Saúde informou ainda que não foi registrado nenhum novo caso de coronavírus nesta quarta. No momento, duas pessoas estão com o vírus ativo e se recuperam no domicílio. Outras quatro com suspeita de covid são monitoradas .

Desde o inicio da pandemia, Ivaiporã soma 7.772 pessoas infectadas com a doença, dessas 7.666 curadas.

continua após publicidade .

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News