Ivaiporã registra máxima de 29°C e zero probabilidade de chuva nesta sexta-feira (13)

A sexta-feira (13) em Ivaiporã será marcada pelo predomínio de tempo firme, estabilidade atmosférica e elevação das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros na cidade registram mínima de 19°C nas primeiras horas da manhã e atingem a máxima de 29°C durante a tarde. O cenário meteorológico descarta qualquer risco de instabilidade, garantindo um período seco e com amplitude térmica acentuada.

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Os dados técnicos complementares indicam que a umidade relativa do ar oscila entre o índice mínimo de 62% nos momentos mais quentes e o pico de 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva é nula, permanecendo em 0% e sem previsão de volume acumulado em milímetros. Quanto à circulação dos ventos, as correntes sopram na direção sudeste a uma velocidade média de 5 km/h, mas podem registrar rajadas mais intensas de até 29 km/h em momentos isolados.