Ivaiporã registra mais 24 casos positivos de Covid-19

O Departamento Municipal de Saúde registrou nesta quarta-feira (26), mais 24 positivos de coronavírus (Covid-19), em Ivaiporã.

São 10 homens e 14 mulheres que testaram positivo para a Covid-19. Foram 14 exames analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e cinco por laboratório particular. No momento o município tem 244 casos ativos (217 em domicílio e 27 internados), enquanto 94 pacientes aguardam resultados do Lacen.

Desde o início da pandemia, Ivaiporã contabiliza 2.990 pessoas infectadas com o vírus, dessas 2.678 se recuperaram e 68 morreram por agravamento da doença.