Ivaiporã registra mais 115 novos casos de cornavírus

Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou neste sábado (29) mais 115 casos de coronavírus (Covid-19). Trata-se de 61 mulheres, 54 homens, incluindo 6 crianças. Os diagnósticos foram liberados por meio de exames tipo PCR (5) e testes rápidos (110).

Com esses resultados, são 953 pessoas com vírus ativo, é o maior número registrado no munícipo desde o início da pandemia. Apesar do recorde de casos ativos, apenas um paciente se encontra hospitalizado. Ainda segundo informação do Departamento de Saúde, esse paciente está na UTI e não foi vacinado contra a Covid-19.

Outras sete pessoas com suspeita da doenca estão em investigação, e aguardam resultado de exames. Sendo três em isolamento em domicílio e quatro internadas.

