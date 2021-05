Ivaiporã registra duas mortes por Covid e soma 70 óbitos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou neste sábado (28), mais duas mortes em decorrência de agravamento da Covid-19. São dois homens que estavam internados em hospitais da cidade, um de 54 e outro de 83 anos de idade. Com isso, sobe para 70 o número de pessoas que morreram em consequência da doença.

Também foram confirmados mais 38 casos de Covid-19 de moradores do município, com resultados analisados pelo Lacen (19) e por laboratório particular (19). São 18 homens e 20 mulheres – incluindo 3 crianças.

O número de pessoas com a doença ativa no município chega a 307, maior número desde o início da pandemia. São 287 pacientes em domicílio e 20 internados. A equipe de saúde também aguarda resultado de 80 exames de pessoas com suspeita da doença.

A diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, volta a insistir que, se a população não colaborar com os cuidados que a contaminação exige de cada cidadão, os casos irão continuar aumentando, e alerta que os leitos de UTI estão com taxa de ocupação em 100%.

