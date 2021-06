Ivaiporã registra dois óbitos que estavam em investigação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento de Saúde de Ivaiporã recebeu nesta quarta-feira (2), resultados de exames de dois pacientes que foram a óbito e se encontravam em investigação por suspeita da Covid-19. Com isso, o município contabiliza agora 72 mortes em consequência da doença.

Também foi registrado nesta quarta, mais 29 casos positivos de Covid-19. São 21 exames analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e oito por laboratório particular. Os novos casos positivo são referentes a amostras de 11 homens e 18 mulheres - incluindo 2 crianças.

Com os novos casos confirmados Ivaiporã registra soma 3.175 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 2.852 recuperadas e 72 óbitos.

No momento, são 251 pessoas com o vírus ativo, dessas 26 pessoas hospitalizadas. Outras 131 pessoas com suspeita da Covid, aguardam resultados de exames enviados ao Lacen. Dos casos suspeitos, duas estão internadas.

Foto por Assessoria PMI Imagem ilustrativa