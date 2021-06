Ivaiporã registra dois óbitos e mais 50 casos de Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O boletim epidemiológico do Departamento Municipal de Saúde deIvaiporã registra mais duas mortes em consequência de agravamento da Covid-19. Trata-se de duas mulheres com 55 e 59 anos que estavam internadas em hospitais da cidade. Os óbitos ocorreram na segunda-feira (7) e nesta terça-feira (8).

Também foi confirmado pela equipe de saúde, mais 50 casos de pessoas infectadas com o vírus, 28 através de amostras analisadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e 22 por laboratório particular.

Com mais esses diagnósticos, Ivaiporã contabiliza 3.321 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 3.018 se recuperaram e 75 óbitos.

No momento, são 228 pacientes com o vírus ativo, desses, 22 se encontram hospitalizadas. Outras 81 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

Foto por Assessoria PMI Imagem ilustrativa