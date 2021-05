Ivaiporã registra a mais 18 casos de coronavírus

Continua após publicidade

O Laboratório Central do Estado (Lacen) enviou nesta segunda-feira (24) ao Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã e a Vigilância Epidemiológica mais 13 resultados positivos de coronavírus (Covid-19) com coleta de secreção de nasofaringe e de orofaringe (PCR). As equipes de saúde também receberam mais cinco resultados positivos analisados por laboratório particular totalizando mais 18 diagnósticos positivos.

Com mais esses diagnósticos positivos Ivaiporã registra 2.938 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia. Desses, 2.646 estão recuperados, o município contabiliza 68 óbitos.

No momento, 224 pessoas estão com o vírus ativo, do total 22 pacientes internados. Outras 30 pessoas com suspeita da doença que tiveram amostras de exame do coronavírus coletadas, aguardam resultados do Lacen.

Por isso, Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã e a Vigilância Epidemiológica continuam insistindo na importância do uso da máscara, álcool 70% e no distanciamento social.

Foto por Assessoria PMI